Basket serie DR1 Juve prova di forza | Livorno ko Ora c’è Carrara

La Juve Pontedera Bellaria ha vinto contro l’Invictus Livorno, confermando la sua forza sul campo. La partita si è giocata davanti ai tifosi di casa e si è conclusa con un punteggio di 69-65. La vittoria arriva dopo diverse partite senza successi e permette alla squadra di risalire la classifica. Livorno, invece, ha subito una sconfitta che complica la sua posizione in campionato. Ora la Juve si prepara per la prossima sfida contro Carrara, in programma tra pochi giorni.

Torna alla vittoria la Juve Pontedera Bellaria, che nella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 supera sul parquet di casa l' Invictus Livorno per 69-65. Un successo che permette ai biancoblù di riscattare immediatamente il ko di Castelfranco e di conquistare anche lo scontro diretto, un tassello potenzialmente decisivo nelle valutazioni che ci saranno a fine stagione. L'inizio difatti è stato equilibrato con Pontedera più incisiva nelle conclusioni interne e capace di chiudere il primo quarto avanti 19-16, trovando buon ritmo in attacco e ordine nella gestione dei possessi.