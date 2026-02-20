Basket il CUS Pisa vince a Viareggio e batte un colpo nella lotta per rimanere in DR1

Il CUS Pisa ha ottenuto una vittoria importante a Viareggio, battendo la squadra locale e rafforzando la sua posizione nella lotta per la salvezza in Divisione Regionale 1. La partita, caratterizzata da numerosi errori da entrambe le parti, si è decisa negli ultimi secondi grazie a un tap-in di Spagnolli. Con questa vittoria, i pisani salgono a tre successi nelle ultime quattro gare sotto la guida di coach Martini.

Pisa, 20 febbraio 2026 – Vince ancora il CUS Pisa Cosmocare, in Divisione Regionale 1, al suo terzo successo nelle quattro gare della conduzione di coach Martini, stavolta sul campo della diretta concorrente per la salvezza, Vela Viareggio, al termine di un match costellato di errori da ambo le parti, con i pisani sempre all'inseguimento, deciso nel finale da un tap in di Spagnolli. Il team universitario continua ad avere mille problemi, in difesa, ai rimbalzi, in lunetta, ma, rispetto ad un mese fa, è una squadra, sa soffrire e, soprattutto, fa emergere il gruppo nei momenti topici. La strada è ancora lunga ma Fiorindi e compagni ci sono.