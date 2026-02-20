La vittoria di Tortona e Virtus Bologna ha permesso di definire le semifinali della Coppa Italia di basket a Torino. La Bertram Derthona ha battuto nettamente una squadra locale, mentre la Virtus ha superato un avversario ostico con un’ultima azione decisiva. Entrambe le squadre si sono guadagnate il passaggio alle semifinali, portando entusiasmo tra i tifosi. La competizione prosegue con entusiasmo, mentre si attende il prossimo turno delle migliori quattro squadre. Le semifinali sono ora pronte per essere disputate.

Torino, 19 febbraio 2025 – La Bertram Derthona Tortona e la Virtus Olidata Bologna completano il quadro delle semifinali alle Final Eight di Coppa Italia di basket in corso a Torino, conquistando un posto tra le magnifiche quattro dopo Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano. I piemontesi hanno aperto la seconda giornata di gare alla Inalpi Arena superando 95-87 l’Umana Reyer Venezia. Un successo maturato in rimonta e grazie a un grande secondo tempo, in cui la Bertram ha siglato ben 50 punti, concedendone soltanto 37 ai lagunari, che erano rientrati negli spogliatoi a +5. Sono cinque i giocatori nello scacchiere guidato da coach Fioretti ad aver chiuso in doppia cifra, con Prentiss Hubb che ha chiuso a quota 17 punti, seguito a ruota da Tommaso Baldasso (16 punti) e Christian Vital (15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Coppa Italia: Tortona e Virtus Bologna completano il quadro delle semifinali

