Barrios | La promozione su Garcia non mi disturba

Mario Barrios ha dichiarato che la promozione di Ryan Garcia non gli dà fastidio, nonostante la forte attenzione mediatica. Il match tra i due fighter si svolgerà a Las Vegas, dove Barrios difenderà il titolo mondiale WBC dei welter. La gara si preannuncia molto attesa dagli appassionati, con le ticket già sold-out per l’evento che promette spettacolo. Entrambi i pugili si preparano duramente in vista del grande incontro, che potrebbe decidere il futuro della categoria. La sfida è fissata per il prossimo mese.

Il duello per il titolo mondiale welter WBC sta per scrivere un nuovo capitolo a Las Vegas, dove Mario Barrios difenderà la cintura contro Ryan Garcia. Nonostante la promozione abbia spostato l’attenzione sull’avversario, Barrios mantiene una concentrazione ferma e fiducia derivante dall’esperienza, pronto a misurare la propria superiorità nella notte del match. Conserva la determinazione che lo ha portato al successo e ribadisce di essere campione per una ragione. Garcia, da parte sua, resta una delle figure più riconoscibili del pugilato e guida la parte promozionale della serata, mentre Barrios adotta un approccio più sobrio e orientato all’esecuzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

