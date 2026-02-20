Baroncelli ha deciso di intervenire all’ultimo minuto per unire le imprese locali. La causa è la crescente frammentazione tra le aziende di grandi e piccole dimensioni, che rischia di indebolire il tessuto economico. La sua strategia mira a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere un progetto condiviso di reindustrializzazione. Si concentra su infrastrutture come la Darsena Europa e la stazione Alta Velocità di Firenze. L’obiettivo è coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali in un percorso comune di sviluppo.

Identità, per riaffermare il ruolo sociale e civico dell’impresa; presenza, per superare le divisioni tra grandi e piccole aziende; progetto, con un’agenda permanente per la reindustrializzazione che guarda a infrastrutture strategiche come la Darsena Europa e la stazione Alta Velocità di Firenze, al rafforzamento del capitale umano e all’attrazione di investimenti. Sono questi i tre ’pilastri’ del programma che Lapo Baroncelli, presidente designato di Confindustria Toscana Centro e Costa, ha presentato ieri al Consiglio generale, insieme alla squadra che lo accompagnerà. "Oggi non presentiamo solo una squadra, ma un progetto per la competitività e la crescita dei nostri territori", ha detto Baroncelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baroncelli all’ultimo miglio. La squadra di Confindustria

