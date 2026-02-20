Baricella | 2026 una piazza per il re della TV e della Chicago

A Baricella, nel 2026, si organizza una piazza dedicata a Bibi Ballandi, il noto produttore televisivo e fondatore della discoteca Chicago. La città celebra i 80 anni di Vittorio Ballandi, evidenziando la sua influenza nel mondo dello spettacolo e della musica. La festa prevede concerti, mostre e incontri con artisti che hanno lavorato con lui. La comunità locale si prepara a ricordare il suo contributo alla cultura italiana, creando un evento che coinvolge tutte le generazioni. La piazza sarà il cuore di questa commemorazione.

Baricella celebra Bibi Ballandi: una festa per gli 80 anni del pioniere della televisione italiana. Baricella, in provincia di Bologna, si prepara a un omaggio speciale a Vittorio Ballandi, celebre produttore televisivo e creatore della discoteca Chicago, in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua nascita. L'evento, in programma per il 27 giugno 2026, si inserirà nel contesto della manifestazione annuale Chicagoland e culminerà con l'intitolazione di un luogo significativo della città in sua memoria. Un'idea nata dal desiderio dei cittadini. L'iniziativa di celebrare la figura di Ballandi è il risultato di una sentita richiesta da parte della comunità locale.