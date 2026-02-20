Bari | primo incontro dedicato a Jane Austen nel tempo Oggi

A Bari, il primo incontro dedicato a Jane Austen si svolge oggi nel Palazzo di Lingue dell’Università. La causa è l’apertura dei peer seminars, iniziativa che coinvolge studenti e docenti. L’evento, iniziato alle 15, mira a esplorare l’eredità letteraria dell’autrice inglese attraverso discussioni e approfondimenti. La sala si riempie di curiosi e appassionati che vogliono conoscere meglio il suo mondo e le sue opere. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che proseguiranno nei prossimi mesi.

Di seguito il comunicato: Partono  venerdì 20 febbraio, alle ore 15.00 nel Palazzo di Lingue dell’Università degli Studi di Bari (Via Michele Garruba 6, Bari) i  peer seminars dedicati a Jane Austen nel tempo.  Tre incontri  che si inseriscono nel percorso di “ Storie che cambiano “, il  progetto di public engagement  promosso dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica che culminerà il prossimo 14 e 15 maggio con il festival su “ Austen scrittrice ‘sovversiva’ “. Il progetto “Storie che cambiano” nasce con un obiettivo chiaro: interrogare la trasmissione dei classici nel tempo, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità, testo e media, ricerca accademica e società civile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

