Barga al voto per il Giardino | il referendum che ridisegna il cuore

A Barga, il voto sul futuro del Giardino nasce dalla volontà di riqualificare lo spazio centrale della città. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra cittadini e amministratori, che hanno portato a un referendum popolare previsto per questa settimana. Gli abitanti sono chiamati a scegliere tra diverse proposte di restauro e utilizzo dell’area, simbolo di tradizione e socialità. La consultazione rappresenta un passo decisivo per determinare come verrà valorizzato il cuore di Barga nei prossimi anni. La scelta dei cittadini influenzerà il volto della piazza.

Barga Decide: Al Voto il Futuro del Giardino, Simbolo della Comunità. Barga, in provincia di Lucca, si prepara a un momento cruciale per la definizione del volto di uno dei suoi luoghi più identitari: Piazza Giovanni Pascoli, conosciuta come il Giardino. È stata presentata una nuova raccolta firme per avviare un referendum consultivo che mira a stabilire la destinazione d’uso di questo spazio, aprendo un dibattito diretto con i cittadini sul suo futuro. Un Percorso Partecipativo per un Luogo Storico. L’iniziativa, promossa da un comitato civico, nasce dalla volontà di superare una situazione di stallo e degrado che da tempo affligge il Giardino.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Pescara, ritorno alle urne per 14mila: il Consiglio di Stato ridisegna il voto Referendum Giustizia, Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzoIl ministro Nordio ha dichiarato che il ricorso contro la data del referendum sulla giustizia è inutile, confermando le date del 22 e 23 marzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum 22-23 marzo: domande per il voto a domicilio entro il 2 marzo. Barga al buio, disagi per lampioni spenti: l’opposizione attaccaFare Barga: Il Comune paga quasi 5,8 milioni, ma cittadini e residenti continuano a vivere in aree senza luce ... luccaindiretta.it A Fornaci di Barga per l’apertura del nuovo Distaccamento della Polizia Stradale. Un presidio che rafforza la presenza dello Stato e dà un segnale concreto di attenzione alla sicurezza di questo territorio e delle sue comunità. facebook