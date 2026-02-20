Barcellona-Levante domenica 22 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I blaugrana provano a ripartire

Il Barcellona ha subito due sconfitte consecutive, tra cui quella contro il Girona, che ha aggravato la sua posizione in campionato. La sconfitta al Metropolitano, durante le semifinali di Copa del Rey, ha lasciato il segno sulla squadra, che ora cerca di reagire. La partita contro il Levante domenica alle 16:15 rappresenta un’occasione per tornare alla vittoria e risollevare il morale. I blaugrana vogliono fissare un nuovo passo e riaccendere le speranze di recuperare terreno in classifica.

Il momento della stagione del Barcellona si è improvvisamente complicato: la bruttissima batosta del Metropolitano, nell'andata delle semifinali di Copa del Rey, probabilmente ha lasciato qualche strascico e la squadra ha perso anche nella successiva trasferta, stavolta in Liga, contro il Girona. Quelli lasciati a Montilivi, sono tre punti molto pesanti nella corsa al titolo: