Barcellona-Levante domenica 22 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I blaugrana provano a ripartire

Il Barcellona ha subito due sconfitte consecutive, dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid, che ha lasciato il team in difficoltà. Le sconfitte sono state causate da errori difensivi e da un attacco poco efficace. La squadra cerca di ritrovare fiducia prima della sfida contro il Levante, in programma domenica alle 16:15. I blaugrana si preparano a reagire dopo un momento difficile con l’obiettivo di risalire la classifica.

Il momento della stagione del Barcellona si è improvvisamente complicato: la bruttissima batosta del Metropolitano, nell’andata delle semifinali di Copa del Rey, probabilmente ha lasciato qualche strascico e la squadra ha perso anche nella successiva trasferta, stavolta in Liga, contro il Girona. Quelli lasciati a Montilivi, sono tre punti molto pesanti nella corsa al titolo:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Barcellona-Levante: l’orgoglio ferito sarà determinanteBarcellona-Levante è una partita della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Pronostico Barcellona vs Levante – 22 Febbraio 2026Il confronto di La Liga tra Barcellona e Levante si giocherà il 22 Febbraio 2026 alle 16:15 al maestoso Camp Nou. Una sfida che richiama grande attenzione per ... news-sports.it

La sconfitta di oggi potrebbe essere cruciale per il campionato, se il Real vinceva poteva portarsi a +5 dal Barça e invece adesso resta con il fiato sul collo del Barcellona che domani affronterà il Levante... Chi vincerà il campionato David Ramos Ju - facebook.com facebook

Prima sconfitta ne LaLiga da allenatore del Real Madrid per Arbeola: i Blancos subiscono il gol decisivo al 90+2’ e ora rischiano il contro-sorpasso da parte del Barcellona, in campo domenica contro il Levante. Sblocca il match Budimir, nella ripresa arriva il p x.com