Banda del botto verso il patteggiamento | chiesti fino a 3 anni e 4 mesi più la restituzione del malloppo

La banda del botto rischia il patteggiamento dopo aver chiesto condanne fino a 3 anni e 4 mesi e la restituzione della refurtiva. Sono stati coinvolti in diversi furti in negozi di elettronica, alcuni dei quali avvenuti nel centro città. Le indagini hanno portato all’identificazione di alcuni componenti del gruppo, ma non sono ancora riusciti a catturarli tutti. La polizia ha sequestrato una parte del denaro sottratto durante le rapine. La vicenda continua a tenere in allarme il quartiere.

Di colpi simili nell'ultimo anno ce ne sono stati parecchi, ma solo in un'occasione le forze dell'ordine sono riuscite a identificare i colpevoli. Nell'inchiesta per l'assalto al bancomat di Sarnico si profila un accordo tra imputati e Procura: sul tavolo ci sono patteggiamenti e un risarcimento pari all'intero bottino. Le pene concordate prevedono 3 anni e 4 mesi per Bryan Rosenfeld, 24 anni, difeso dall'avvocato Enrico Cortesi; 3 anni e 2 mesi ciascuno per Charli Gabrieli (38 anni) e Maich Gabrieli (48 anni), assistiti dall'avvocato Massimo Bissi; lo stesso per Shon Battistutti, 25 anni, difeso dall'avvocato Giovanni Gentilini. La banda del bancomat ha preso di mira la filiale di Sarnico della Banca Popolare di Sondrio, portando a un assalto armato. È stato arrestato a Malpensa, mentre tornava dalla Germania, il quarto uomo sospettato di far parte della banda del botto, responsabile di aver piazzato esplosivi ai bancomat nel Lodigiano e nel Pavese.