Banda del bancomat accordo sul patteggiamento

La banda del bancomat ha preso di mira la filiale di Sarnico della Banca Popolare di Sondrio, portando a un assalto armato. Gli uomini coinvolti sono ora sotto processo dopo aver causato danni alla cassaforte e interrotto il servizio agli utenti. La scoperta dell’episodio ha portato all’apertura di un procedimento legale, che si sta avviando verso un accordo di patteggiamento. La vicenda sta suscitando attenzione tra residenti e clienti, preoccupati per la sicurezza degli sportelli automatici. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Devono rispondere dell'assalto allo sportello bancomat della filiale di Sarnico della Banca Popolare di Sondrio. Se ne andarono con un bottino pari a 23.800 euro. A mettere a segno il colpo (secondo gli inquirenti) quattro persone che nel giro di nemmeno due settimane vennero fermate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo. Si tratta di Bryan Rosenfeld, 24 anni, residente nel campo nomadi di Cenate Sopra; i fratelli Charli e Maich Gabrieli, 38 e 48 anni, residenti a Galliera Veneta (Padova) e Rosà (Vicenza); e Shon Battistutti, 25 anni, casa in un campo nomadi di Vedelago, Treviso. Sono tutti ancora in carcere.