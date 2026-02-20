Banche in rivoluzione | Uilca punta a formazione e tutela del lavoro

Michelacci Bis ha visitato la Uilca di Forlì-Cesena per parlare delle sfide tra banche, tecnologia e tutela dei lavoratori. La causa principale riguarda l’impatto delle innovazioni digitali sul settore bancario e sui dipendenti. Durante l'incontro, sono stati discussi strumenti di formazione per aiutare i lavoratori a adattarsi ai cambiamenti e garantire la sicurezza occupazionale. La discussione si è concentrata anche sulle nuove modalità di tutela del lavoro in un settore in rapido mutamento. La riunione si è conclusa con l’accordo di approfondire queste tematiche.

Michelacci Bis alla Uilca di Forlì-Cesena: Sfida Aperta tra Sindacato, Tecnologia e Tutela del Lavoro. Fabrizio Michelacci è stato confermato segretario generale della Uilca di Forlì-Cesena, segnando una continuità nella rappresentanza dei lavoratori del settore bancario e finanziario in un momento di profonde trasformazioni. L'assemblea ha inoltre rinnovato la fiducia a Guerrino Bevilacqua e Francesco Vichi, che affiancheranno Michelacci nella segreteria territoriale per il prossimo mandato, in un contesto segnato dall'avanzata dell'intelligenza artificiale e dalla crescente pressione sui modelli di business tradizionali.