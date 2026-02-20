bambino trapiantato inizia la terapia per alleviare sofferenze

Un bambino trapiantato al Monaldi di Napoli ha iniziato una terapia per alleviare le sue sofferenze, dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. La decisione deriva dal peggioramento delle condizioni del piccolo, che si trova in fase avanzata della malattia. I medici hanno avviato trattamenti specifici per rendere più sopportabile il suo stato, mentre continua a ricevere cure intensive. La famiglia attende con speranza ogni miglioramento possibile, consapevole della delicatezza della situazione e del percorso intrapreso.

Per il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato inizia la terapia volta ad alleviare le sofferenze e accompagnarlo al fine vita. È la Pianificazione condivisa delle cure, istituto rivolto alle persone affette da patologie croniche o caratterizzate da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, proprio come nel caso del bimbo di due anni di Nola. A richiedere la Pcc è stata questa sera la famiglia del piccolo, come annunciato dall’avvocato Francesco Petruzzi a ‘Diritto e Rovescio’ su Retequattro. “Abbiamo avuto le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare – ha spiegato il legale – e li abbiamo sottoposti al nostro team medico legale.🔗 Leggi su Lapresse.it

