bambino trapiantato inizia la terapia per alleviare le sofferenze

Il bambino di Napoli, che ha subito un trapianto di cuore a causa di un danno grave, ha iniziato una terapia per alleviare le sue sofferenze. Il suo stato di salute rimane delicato e i medici cercano di garantire il massimo comfort possibile. Le cure sono rivolte a rendere meno dolorosa la sua condizione, mentre si prepara al suo percorso finale. La situazione resta critica, ma l’équipe medica si impegna a offrirgli le attenzioni necessarie. La famiglia aspetta notizie confortanti mentre il bambino riceve le cure palliative al Monaldi.
Per il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato inizia la terapia volta ad alleviare le sofferenze e accompagnarlo al fine vita. È la Pianificazione condivisa delle cure, istituto rivolto alle persone affette da patologie croniche o caratterizzate da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, proprio come nel caso del bimbo di due anni di Nola. A richiedere la Pcc è stata questa sera la famiglia del piccolo, come annunciato dall’avvocato Francesco Petruzzi a ‘Diritto e Rovescio’ su Retequattro. “Abbiamo avuto le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare – ha spiegato il legale – e li abbiamo sottoposti al nostro team medico legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
