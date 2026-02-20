Bambino di 2 anni in ECMO da 3 mesi | la speranza è nel trapianto

Domenico, un bambino di due anni, è in ECMO da più di tre mesi a causa di una grave condizione respiratoria. La sua famiglia e i medici sperano ora in un trapianto di polmoni per migliorare la sua salute. Il piccolo è sedato e non manifesta dolore, ma la sua situazione resta critica. Le équipe mediche monitorano attentamente ogni evoluzione, cercando una soluzione definitiva. La speranza resta viva, mentre si attendono sviluppi sul trapianto.

Domenico, Due Anni, in Condizioni Critiche al Monaldi: “Non Soffre, È Sedato”. Napoli – La lotta di Domenico, un bambino di due anni ricoverato da oltre tre mesi presso l’ospedale Monaldi di Napoli, continua a tenere col fiato sospeso la comunità medica e i suoi cari. Il piccolo è in condizioni critiche e necessita di supporto vitale continuo, ma i medici rassicurano: Domenico non prova dolore, essendo mantenuto in sedazione profonda. La vicenda, complessa e delicata, solleva interrogativi sull’etica medica e sui limiti della scienza di fronte alla fragilità della vita. Una Lunga Attesa per un Cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Trapianto cardiaco a rischio: bambino di due anni al centro di un caso medico europeo tra speranza e riserve.

Leggi anche: Nuova speranza per il bambino vittima di un trapianto fallito: arriva un cuore compatibile

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.