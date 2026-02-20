Bambino di 2 anni in ECMO da 3 mesi | la speranza è nel trapianto
Domenico, un bambino di due anni, è in ECMO da più di tre mesi a causa di una grave condizione respiratoria. La sua famiglia e i medici sperano ora in un trapianto di polmoni per migliorare la sua salute. Il piccolo è sedato e non manifesta dolore, ma la sua situazione resta critica. Le équipe mediche monitorano attentamente ogni evoluzione, cercando una soluzione definitiva. La speranza resta viva, mentre si attendono sviluppi sul trapianto.
Domenico, Due Anni, in Condizioni Critiche al Monaldi: “Non Soffre, È Sedato”. Napoli – La lotta di Domenico, un bambino di due anni ricoverato da oltre tre mesi presso l’ospedale Monaldi di Napoli, continua a tenere col fiato sospeso la comunità medica e i suoi cari. Il piccolo è in condizioni critiche e necessita di supporto vitale continuo, ma i medici rassicurano: Domenico non prova dolore, essendo mantenuto in sedazione profonda. La vicenda, complessa e delicata, solleva interrogativi sull’etica medica e sui limiti della scienza di fronte alla fragilità della vita. Una Lunga Attesa per un Cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it
Bambino col cuore danneggiato, gli esperti dicono no a un nuovo trapiantoL’equipe di luminari è composta da Carlo Pace Napoleone dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova, Amedeo Terzi dell’Ospedale Papa ... tpi.it
Un bambino di 2 anni di Bergamo ha ricevuto il trapianto del cuore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. L’organo era quello inizialmente destinato al piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. - facebook.com facebook
Tanti anni fa un bambino si salva per miracolo dal morbillo, una polmonite terribile. Incontro la madre, che aspetta un bambino, e le dico "signora questo mi raccomando lo vaccini". "è matto professore questo si è salvato perché non l'ho indebolito con i vacci x.com