Bambino con cuore bruciato possibile svolta nonostante l' avvio del fine vita il legale | Ultima speranza dalla Lettonia

20 feb 2026

Il bambino con il cuore danneggiato ha ricevuto una diagnosi critica, a causa di danni irreversibili al muscolo cardiaco. La famiglia spera in una svolta, anche se i medici hanno avviato le procedure di fine vita. Il legale Francesco Petruzzi spiega che ci potrebbe essere una speranza residua, grazie a un trattamento sperimentale proveniente dalla Lettonia. Il piccolo lotta tra la vita e la morte, mentre i medici cercano una soluzione che possa salvarlo. La famiglia attende con trepidazione eventuali novità terapeutiche.

Il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi: "Flebilissima speranza è che possa emergere una terapia alternativa per poter riportare il bambino in parametri tali da poter essere nuovamente trapiantabile" Proprio quando le possibilità di sopravvivenza del bambino al quale è stato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

