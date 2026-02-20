Bambino con cuore bruciato possibile svolta nonostante l' avvio del fine vita il legale | Ultima speranza dalla Lettonia
Il bambino con il cuore danneggiato ha ricevuto una diagnosi critica, a causa di danni irreversibili al muscolo cardiaco. La famiglia spera in una svolta, anche se i medici hanno avviato le procedure di fine vita. Il legale Francesco Petruzzi spiega che ci potrebbe essere una speranza residua, grazie a un trattamento sperimentale proveniente dalla Lettonia. Il piccolo lotta tra la vita e la morte, mentre i medici cercano una soluzione che possa salvarlo. La famiglia attende con trepidazione eventuali novità terapeutiche.
Il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi: "Flebilissima speranza è che possa emergere una terapia alternativa per poter riportare il bambino in parametri tali da poter essere nuovamente trapiantabile" Proprio quando le possibilità di sopravvivenza del bambino al quale è stato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook