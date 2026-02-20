Bambino con cuore bruciato possibile svolta nonostante l' avvio del fine vita il legale | Ultima speranza dalla Lettonia

Il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi: "Flebilissima speranza è che possa emergere una terapia alternativa per poter riportare il bambino in parametri tali da poter essere nuovamente trapiantabile" Proprio quando le possibilità di sopravvivenza del bambino al quale è stato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: “Cuore bruciato”, parla l'avvocato: “L'ultima speranza è la Lettonia”

Leggi anche: Bimbo con il cuore ?bruciato?, c'è un'ultima speranza: un organo artificiale. «Tecnicamente è possibile»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bambino trapiantato con cuore bruciato a Napoli: si indaga sul kit di trasporto e sul ghiaccio fornito a Bolzano.

Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it

Bimbo trapiantato con cuore bruciato, dall'espianto al trasporto: inchiesta estesa a BolzanoLa Procura indaga sul cuore bruciato del bimbo di due anni: al centro espianto, trasporto e gestione del ghiaccio secco tra Napoli e Bolzano. Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. notizie.it

Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook