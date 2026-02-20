Bambino col cuore bruciato il Monaldi non staccherà l' Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morte

A Napoli, un bambino con il cuore ustionato non avrà l’Ecmo staccata, perché i medici temono che possa morire subito. La causa principale è il grave danno al cuore, che rende impossibile interrompere il supporto artificiale. I medici del Monaldi spiegano che, anche se il bambino ha bisogno di un intervento, il rischio di un arresto cardiaco immediato è troppo alto. La famiglia attende con ansia ogni aggiornamento, mentre il bambino rimane sotto stretta osservazione. La sfida resta nel mantenere in vita il piccolo e trovare una soluzione definitiva.

Al bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli per il cuore bruciato non verrà staccato l’Ecmo, il macchinario che fino ad oggi l’ha tenuto in vita dopo il trapianto. Nelle ultime ore, infatti, la famiglia di Domenico ha chiesto e ottenuto dallo staff medico l’accesso alla PCC, la Pianificazione Condivisa delle Cure, al fine di somministrare al piccolo una terapia del dolore per alleviare le sue sofferenze. Alle 12 di venerdì 20 febbraio i medici si riuniranno per concordare come intervenire, ma se venisse staccato il macchinario il piccolo “rischia la morte un secondo dopo”. Quindi “verranno eliminate altre terapie non necessarie”, fanno sapere dall’ospedale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo "perché un secondo dopo si rischia la morte" Leggi anche: Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al Monaldi Leggi anche: Cuore bruciato, l'avvocato: «Secondo il Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile ma al Monaldi si sono opposti» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia; Bambino col cuore bruciato a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamo. Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morteAl piccolo ricoverato con il cuore bruciato non verrà staccato l'Ecmo perché in un minuto rischia la morte. Le indagini dopo il trapianto ... virgilio.it Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook