Bambino col cuore bruciato il cardiologo del Monaldi | La situazione è molto critica Non ci accaniamo si farà l’indispensabile

Un bambino con il cuore gravemente danneggiato si trova in condizioni critiche al Monaldi. Il cardiologo riferisce che il piccolo soffre di insufficienza multiorgano e la sua vita è appesa a un filo. I medici stanno intervenendo con ogni risorsa possibile, ma la situazione resta delicata. La famiglia attende notizie sulle prossime mosse del reparto di terapia intensiva. La priorità ora è preservare le funzioni vitali del bambino.

« Oggi sta molto male, la situazione è molto critica. Il bambino ha insufficienza multiorgano e siamo lì a continuare a tutelarlo, non ad abbandonarlo. La mamma è una persona amabilissima ed è lì vicina al bambino. Siamo tutti sconvolti per questa cosa, io che pure non ho partecipato a questo percorso sono sconvolto. Come capo di dipartimento che lavora in questa azienda, come medico, come padre, come nonno sono sconvolto. Dal punto di vista umano siamo sconvolti». Lo ha detto Antonio Corcione, capo del dipartimento dell’area critica rianimazione non pediatrica del Monaldi, parlando con i giornalisti dopo la riunione di oggi sulla nuova terapia per Domenico, il bimbo ricoverato dopo il trapianto di un cuore danneggiato.🔗 Leggi su Open.online

