Bambina in pericolo volo militare da Alghero | salvezza a Genova

Una neonata in condizioni critiche ha subito un trasporto urgente da Alghero a Genova a causa di una grave emergenza sanitaria. La bambina, di pochi mesi, è stata caricata su un aereo militare alle prime ore del mattino, dopo che i medici avevano deciso di trasferirla in una struttura più attrezzata. Il volo è stato organizzato rapidamente per salvare la vita della piccola. Il trasferimento si è svolto senza intoppi, con la speranza di un intervento tempestivo in un ospedale specializzato.

Neonata in Pericolo, Volo d’Urgenza da Alghero a Genova: Una Corsa Contro il Tempo. Una neonata in pericolo di vita è stata trasportata con un volo militare d’urgenza da Alghero a Genova nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2026. L’intervento, coordinato a livello nazionale, si è reso necessario per garantire alla bambina l’accesso immediato a cure specialistiche non disponibili nella sua regione di origine. La piccola è stata affidata alle cure dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova, un centro di eccellenza pediatrica. L’Allarme e la Mobilitazione. La richiesta di soccorso è partita dalla prefettura di Sassari, che ha immediatamente attivato le procedure previste per le emergenze sanitarie urgenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Neonata di due giorni in pericolo di vita: volo d'urgenza da Alghero al Gaslini Leggi anche: Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimba di dieci anni in pericolo di vita: volo d'urgenza da Catania a Genova; Bambina di 10 anni in pericolo di vita: volo d'urgenza Aeronautica da Catania al Gaslini; Bambina a rischio vita: volo d'urgenza da Catania a Genova; Aeronautica, volo sanitario urgente da Catania per una bambina in pericolo di vita. Bambina a rischio vita: volo d'urgenza da Catania a GenovaMissione salvavita dell'Aeronautica Militare per una bambina di 10 anni trasportata d'urgenza da Catania a Genova con un aereo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino. Poi è scattata la corsa a ... genovatoday.it Da Alghero al Gaslini di Genova, volo sanitario d’urgenza per una bambinaLa piccola paziente ha viaggiato insieme alla mamma e ad un'equipe medica su un Gulfstream G650 del 31° Stormo ... msn.com CRONACA - BIMBA DI 2 ANNI AGGREDITA DA UN PITBULL A CECCANO: NON È IN PERICOLO DI VITA Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull in un’abitazione a Ceccano, in provincia di Frosinone. La piccola, azzannata a un braccio e s - facebook.com facebook Volo d'urgenza da #Catania per salvare una bimba in pericolo di vita. La notizia x.com