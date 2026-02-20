Bagnoli la Procura di Napoli apre due inchieste

La Procura di Napoli ha avviato due indagini su Bagnoli, a causa di sospetti danni alla salute e all’ambiente. Il pool di magistrati sta esaminando le conseguenze delle operazioni sul Sin di Bagnoli-Coroglio, focalizzandosi anche sulle tensioni generate dai lavori per l’America’s Cup. Le verifiche coinvolgono studi su eventuali rischi e criticità legate alle attività in zona. I magistrati vogliono capire se ci sono stati comportamenti irresponsabili o negligenze che abbiano compromesso il territorio e la salute dei cittadini. Le indagini proseguono senza sosta.

Un pool di magistrati al lavoro sul Sin di Bagnoli-Coroglio: verifiche su presunti danni a salute e ambiente e possibili approfondimenti sulle tensioni legate ai lavori per l'America's Cup. A occuparsi della vicenda è un pool di magistrati tra cui figurano anche ex sostituti procuratori della Dda. Secondo quanto emerso, le inchieste aperte sarebbero due. Gli accertamenti puntano a chiarire i presunti danni alla salute e all'ambiente indicati nell'esposto depositato. L'attenzione degli inquirenti potrebbe estendersi anche agli episodi di tensione registrati nelle scorse settimane, con il blocco dei camion da parte dei manifestanti e la comparsa di una scritta offensiva nei confronti di Manfredi.