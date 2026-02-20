Bagnoli avviate due indagini dalla Procura di Napoli

La Procura di Napoli ha aperto due inchieste su Bagnoli dopo le proteste dei cittadini contro i lavori per l’America’s Cup. La decisione arriva dopo una denuncia presentata da alcuni residenti che si oppongono ai cantieri e alle attività in corso nella zona. Un gruppo di magistrati, tra cui sostituti della Dda, sta esaminando le eventuali irregolarità e responsabilità legate alle opere in corso. Le indagini si concentrano sulle modalità di realizzazione e sui possibili danni ambientali causati dai lavori. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un pool di magistrati della Procura di Napoli, tra cui figurano anche sostituti procuratori della Dda, sta indagando su Bagnoli, dopo la denuncia presentata di recente da un gruppo di cittadini in un clima di tensione e proteste contro i lavori per l’ America’s Cup. Secondo quanto si è appreso le inchieste sarebbero due. L’obiettivo degli inquirenti è verificare i presunti danni alla salute e all’ambiente, al centro dell’esposto depositato. Non si esclude che la lente dei pm riguardi anche le tensioni di piazza con il blocco da parte dei manifestanti dei camion e la scritta offensiva apparsa contro Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bagnoli, avviate due indagini dalla Procura di Napoli Leggi anche: Si allontana dalla clinica psichiatrica e viene ritrovato ferito: avviate le indagini Leggi anche: Due carcasse di cane sulle spiagge di San Rossore e Calambrone: avviate le indagini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bagnoli, avviate due indagini dalla Procura di Napoli; ++ Bagnoli, avviate due indagini dalla Procura di Napoli ++; America's Cup Bagnoli, la Procura apre due indagini sui cantieri. Il sindaco: Pronti a collaborare; Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato. Bagnoli, avviate due indagini dalla Procura di NapoliUn pool di magistrati della Procura di Napoli, tra cui figurano anche sostituti procuratori della Dda, sta indagando su Bagnoli, dopo la denuncia presentata di recente da un gruppo di cittadini in un ... ansa.it Regate a Bagnoli, dopo gli esposti verifiche della Procura: «Trasparenza garantita»Hanno risposto alla richiesta di chiarezza di una parte di città. Non sono stati a guardare, mostrando piena consapevolezza dell'importanza della posta in gioco, a partire dalla ... ilmattino.it America's Cup: avviate due indagini dalla Procura di Napoli sui lavori a Bagnoli. Il sindaco di Napoli, Manfredi: "Pronti a collaborare con gli inquirenti" #ANSA - facebook.com facebook America's Cup: avviate due indagini dalla Procura di Napoli sui lavori a Bagnoli. Il sindaco di Napoli, Manfredi: "Pronti a collaborare con gli inquirenti" #ANSA x.com