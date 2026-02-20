Baggio Cannavaro e Totti rispondono | Nel nostro calcio c’era più amore

Baggio, Cannavaro e Totti hanno commentato il calcio di ieri, affermando che in passato si giocava con più passione e rispetto. I tre amici, ricordando le partite di vent’anni fa, sottolineano come il rispetto tra i giocatori e l’entusiasmo dei tifosi rendessero lo sport più genuino. Hanno condiviso ricordi di incontri memorabili e di momenti di solidarietà tra compagni. Questi campioni hanno deciso di parlare, rivolgendo un messaggio a chi guarda ancora al calcio di oggi.

Tre leggende, tre campioni, ma soprattutto tre amici che in campo hanno regalato emozioni a milioni di tifosi, diventando il manifesto del calcio italiano nel mondo. Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti rispondono alle domande del nostro G Deck, a margine della presentazione del nuovo spot di Betsson che li vede protagonisti. Guarda l'intervista completa sul nostro canale YouTube.🔗 Leggi su Gazzetta.it

