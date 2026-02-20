Bad Bunny vs Logan Paul | la WWE non ha in programma lo scontro

Bad Bunny si è esibito recentemente in un evento musicale, ma le voci su un suo possibile ritorno nel mondo della WWE e un eventuale match contro Logan Paul continuano a circolare tra gli appassionati. La WWE non ha ancora confermato l’organizzazione di questo incontro, anche se sui social sono apparsi nuovi indizi che alimentano le speculazioni. I fan aspettano di capire se ci sarà davvero un combattimento tra le due star.

Le indiscrezioni sul possibile ritorno di Bad Bunny nel ring WWE e la prospettiva di un confronto con Logan Paul hanno tenuto banco nell'attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. un aggiornamento recente chiarisce la cornice attuale, indicando che non esiste alcun piano ufficiale al momento, pur mantenendo viva la possibilità di un impegno futuro. questo testo sintetizza i punti salienti e i movimenti emersi nelle ultime settimane. secondo la wrestling observer newsletter, dav e meltzer riferisce che, non c'è alcun match in programma tra bad bunny e logan paul, nonostante le numerose speculazioni che hanno seguito i nomi dei due atleti.