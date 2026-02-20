Avis premiati i soci benemeriti

Durante l’assemblea annuale dell’Avis di Sarsina, si è tenuta una cerimonia speciale per premiare i donatori più attivi. La consegna delle benemerenze ha visto la partecipazione di molti soci, che hanno ricevuto riconoscimenti per aver donato sangue più volte nel corso dell’anno. Tra i premiati anche alcuni volontari che hanno raggiunto traguardi significativi, come oltre 50 donazioni. La serata si è conclusa con un momento di festa, mentre i soci si sono scambiati complimenti e ringraziamenti.

La coinvolgente cerimonia per la consegna delle benemerenze ai donatori è stato il momento culminante dell'assemblea annuale dell'Avis di Sarsina. La giornata è cominciata alle 8,30 con la santa messa in concattedrale, a cui è seguita l'assemblea al Centro Culturale di Viale Roma. Poi, alle 12,30, c'è stato lo spazio conviviale per il pranzo sociale al ristorante "La Taverna di Plauto". "I donatori di sangue della sezione Avis plautina sono 152- informa il presidente Eris Bartolini-. Nel corso dell'anno 2025 sono aumentati di oltre 20 unità i cittadini donatori e li ringraziamo per la generosità.