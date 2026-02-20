Aversa dopo un mese al via i lavori su buca di via Sant’Andrea | restano i disagi alla viabilità

Aversa, dopo un mese di attesa, sono iniziati i lavori sulla buca in via Sant’Andrea, vicino al carcere. La strada presentava un danno grave che complicava il traffico quotidiano. Le squadre di intervento hanno già delimitato l’area e stanno preparando i materiali per le riparazioni. La riparazione si rende necessaria per garantire maggiore sicurezza ai veicoli e ai pedoni che transitano in quella zona. La riparazione proseguirà nelle prossime giornate, ma i disagi alla viabilità continueranno ancora per qualche tempo.

Al via i lavori di ripristino della buca apertasi in via Sant'Andrea, a ridosso del carcere di Aversa. Dal cantiere fanno sapere che gli interventi saranno completati entro la giornata di oggi, consentendo la riapertura dell'arteria al traffico. La voragine era finita al centro dell'attenzione circa un mese fa, quando una spazzatrice della Tekra era rimasta incastrata durante le operazioni di pulizia. Al passaggio del mezzo, il manto stradale aveva ceduto improvvisamente, inghiottendo parte del veicolo. Da allora la strada è rimasta chiusa. A denunciare i ritardi nell'avvio dei lavori era stato, a più riprese, il vicepresidente della Provincia, Rosario Capasso, chiedendo all'amministrazione un immediato intervento.