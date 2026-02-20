Avellino | 7 anni per la follia estiva tra furti e aggressioni

A Avellino, un giovane di 24 anni ha ricevuto sette anni di carcere dopo aver scatenato il panico in città lo scorso agosto. La sua notte di violenza ha coinvolto furti, scippi e aggressioni, lasciando residenti e negozianti in allerta. La sua condanna arriva dopo aver provocato danni e paura in poche ore, rendendo il centro cittadino un luogo insicuro. La vicenda ha portato anche a un incremento dei controlli delle forze dell’ordine. La città si interroga sulle misure da adottare per garantire la sicurezza futura.

Avellino, Sette Anni al Giovane Responsabile di una Giornata di Terrore. Un ventiquattrenne è stato condannato a sette anni di reclusione dal Tribunale di Avellino per una serie di reati commessi in poche ore lo scorso agosto, sconvolgendo la città con una rapida escalation di furti, scippi e aggressioni. La sentenza, pronunciata in seguito a un processo con rito immediato, ha superato la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, segnando un punto fermo nella vicenda giudiziaria. L'Inizio della Follia: Furto d'Auto e la Caccia all'Incolpevole. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia del furto di un'autovettura di colore nero, innescando immediatamente un'ampia operazione di ricerca da parte delle forze dell'ordine.