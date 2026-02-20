Autostrada A26 chiusa per un trasporto eccezionale

Autostrada chiusa per un transito eccezionale.Sulla A26, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 22 alle 4 di lunedì 23 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona. In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria alla.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Trasporto eccezionale sulla A26: autostrada chiusa per una notte

Leggi anche: Chiusa la A26 per un trasporto eccezionale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lavori sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona; Tir in fiamme in A10: riapertura prevista all'alba di martedì, traffico cittadino in tilt; A26, chiusura notturna tra Arona e Gravellona Toce; Incidente in Autolaghi, riaperto l’allacciamento verso l’A26.

L'autostrada Messina-Catania chiusa al traffico per forti raffiche di ventoA causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura dell'autostrada A18 Catania-Messina nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. tg24.sky.it

A26 chiusa per quattro notti tra Baveno e Arona: tutti i dettagli sulle deviazioniAutostrade per l’Italia effettuerà lavori di potenziamento delle gallerie La A26 sarà interessata da ulteriori interruzioni al traffico per lavori di potenziamento e ammodernamento delle gallerie, com ... msn.com

Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Code per incidente tra Masone e Allacciamento Diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce agg. ore 10:56 x.com

Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato poco prima delle 11 sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Ovada, in direzione Gravellona Toce. Nel tratto si registrano 9 chilometri di coda. - facebook.com facebook