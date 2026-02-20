Autostrada A26 chiusa per un trasporto eccezionale
L’autostrada A26 rimane chiusa dalle 22 di domenica 22 febbraio alle 4 di lunedì 23 febbraio a causa di un trasporto eccezionale. La carreggiata tra Arona e Gravellona, in direzione Gravellona, sarà interdetta al traffico per permettere il passaggio di un carico molto ingombrante. La chiusura riguarda un tratto di circa 15 chilometri. Durante queste ore, chi si dirige verso il Piemonte dovrà scegliere percorsi alternativi.
