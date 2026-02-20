Autostima e senso di appartenenza il piano di Pazienza per salvare il Foggia | Pressione? Bisogna saperci convivere

Pino Pazienza ha annunciato un piano per rafforzare l’autostima e il senso di appartenenza nel Foggia, dopo le recenti difficoltà del club. La causa di questa strategia nasce dalla necessità di motivare la squadra e coinvolgere i tifosi, in un momento di incertezza. Pazienza, che ha già calcato il campo contro i satanelli in passato, ora si presenta come nuovo allenatore, con l’obiettivo di creare un ambiente più coeso. La sua esperienza e il suo entusiasmo saranno determinanti per il futuro del team foggiano.

A Foggia ci era già tornato diverse volte, ma sempre da avversario. Stavolta il ruolo è differente, come evidenzia lo stemma con i satanelli che di nuovo gli solletica la parte sinistra del petto. Michelino Pazienza è di nuovo a Foggia, da dove quasi un quarto di secolo fa prese il volo la sua carriera da calciatore. Foggia-Udine fu la prima tappa, le altre lo portarono in piazze sempre più prestigiose, dove poté condividere lo spogliatoio con autentici fuoriclasse. Nel 2026 rieccolo in rossonero, seppur non più nelle vesti di centrocampista, ma di allenatore. Ha scelto, forse, il momento più delicato dell'ultimo decennio, raccogliendo una squadra sprofondata in ultima posizione e reduce già da tre cambi tecnici.