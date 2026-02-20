Ausl di Imola | ecco i nomi e i progetti che segneranno il 2026

L’Azienda USL di Imola ha annunciato i nuovi incarichi, segnando l’avvio di progetti per il 2026. La direttrice generale, Agostina Aimola, ha nominato Riccardo Solmi come direttore amministrativo. Solmi, originario di Modena e con formazione in diritto, si occuperà di riorganizzare i servizi e migliorare le strutture sanitarie. La scelta mira a rafforzare la gestione e a garantire interventi più efficienti. Le nuove nomine entreranno in vigore nei prossimi mesi.

La direttrice Aimola completa l’assetto dei vertici. tra PNRR, robotica e nuove aperture A un anno dall’insediamento della direttrice generale, Agostina Aimola, l’Azienda USL di Imola definisce il proprio assetto attraverso nomine chiave che coprono aree amministrative, assistenziali e cliniche Riccardo Solmi (direttore amministrativo): modenese, classe 1982, esperto in diritto sanitario. Il suo compito sarà garantire la sostenibilità economica e l'innovazione organizzativa in una fase di profonda trasformazione del sistema pubblico. Sabrina Gabrielli (direttrice assistenziale), confermata nel ruolo fino al 2029.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Il comandante Lavigna e l’iniziativa ‘Regalo sospeso’ illuminano il Natale dell’Ausl di Imola Leggi anche: Investimenti digitali: i 10 super trend che segneranno il 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum. Ausl Imola, ecco le modalità per le certificazioni mediche per elettori con impedimenti; Dieci incontri con ’Parliamo della mia salute’; Parma. Alla Casa della comunità Lubiana-San Lazzaro al via ciclo di incontri gratuiti per neo e futuri genitori; ATS BERGAMO GUIDA UN CONSORZIO PER PROGETTO EUROPEO DI ACCESSO ALLE CURE. Il comandante Lavigna e l’iniziativa ‘Regalo sospeso’ illuminano il Natale dell’Ausl di ImolaImola (Bologna), 24 dicembre 2025 – Anche questo Natale si accende di gentilezza grazie all’iniziativa #regalosospeso-Un gioco per un Sorriso, promossa dallo storico negozio di giocattoli ‘La ... ilrestodelcarlino.it Accordo tra Ausl Imola, Ausl Bologna e Policlinico Sant’Orsola per la gestione chirurgia interaziendaleL’accordo sarà presentato in conferenza stampa mercoledì, 17 gennaio, alle 12 presso la sede dell’Ausl Bologna. Interverranno Chiara Gibertoni (Dg) e Elio Jovine dell’Ausl di Bologna, Antonella ... quotidianosanita.it Avis comunale di Fontanelice in collaborazione con AUSL Imola e Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Fontanelice, propone un calendario di incontri dedicati al tema della salute. L'iniziativa dal titolo "Parliamone insieme: Incontri sulla salute - facebook.com facebook