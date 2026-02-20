Aumento stipendi personale ATA a chi spetta l’importo extra a febbraio

Il 2026 si apre con una buona notizia per il personale ATA. Dopo anni di attese e rinnovi contrattuali complessi e a seguito degli adeguamenti tabellari di gennaio, nel cedolino di febbraio 2026 è prevista l’erogazione di una somma una tantum. Aumento stipendi personale ATA a febbraio 2026: come funziona l’una tantum. Nel cedolino di febbraio 2026 arriva la somma prevista dall’articolo 16 de l CCNL Istruzione e Ricerca, recentemente rinnovato. L’accredito sarà riconosciuto direttamente perché il sistema informatico NoiPA ha già provveduto all’adeguamento automatico delle anagrafiche stipendiali in seguito alla firma definitiva del contratto avvenuta presso l’Aran.🔗 Leggi su Quifinanza.it

