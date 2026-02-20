Atto notorio o autocertificazione | quale usare per non sbagliare?

L’atto notorio e l’autocertificazione sono strumenti diversi, anche se vengono spesso usati come se fossero uguali. L’atto notorio richiede una dichiarazione resa davanti a un pubblico ufficiale, mentre l’autocertificazione si firma di proprio pugno senza bisogno di testimoni. Molti utenti si confondono tra i due, rischiando errori o sanzioni. Per esempio, il Comune richiede un atto notorio per alcune pratiche ufficiali, mentre per altre basta l’autocertificazione. È importante scegliere il documento giusto per evitare problemi.

Anche se nella prassi sono spesso confusi, atto notorio e autocertificazione non sono intercambiabili. La differenza riguarda ciò che si può dichiarare, la natura dei fatti attestati, le modalità di sottoscrizione e le responsabilità che ne derivano. L'autocertificazione consente di sostituire certificati relativi a stati, qualità personali o situazioni che la Pubblica Amministrazione potrebbe attestare. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, invece, viene usata per dichiarare fatti, stati o qualità non compresi tra quelli certificabili, oppure relativi a terzi. È il caso delle pratiche di successione, dichiarazioni sugli eredi o attestazione di copia conforme all'originale.