Atp Doha Sinner eliminato a sorpresa da Mensik | c’è un dato inspiegabile

Non c’è pace per Jannik Sinner: continua il periodo negativo per il tennista altoatesino, che è stato eliminato da Mensik a Doha Nessuno poteva aspettarselo, ma il 2026 di Jannik Sinner è partito totalmente in salita. Il tennista numero due al mondo ha partecipato all’Atp 500 di Doha per cercare di mettere in cantiere punti pesanti per il ranking, ma le cose per lui non sono andate per nulla secondo le attese. Finora era riuscito a mettere in mostra un buon gioco e dimostrando la netta superiorità rispetto agli avversari. Contro Mensik, però, è tornato il buio che già si era visto agli Australian Open, torneo tra i suoi preferiti per tradizione e score, ma in cui non è riuscito a vincere, né a brillare.🔗 Leggi su Sportface.it

