Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP di Doha. L’azzurro ha combattuto, ma alla fine ha ceduto al giovane avversario, che ha dimostrato grande determinazione. Mensik ha conquistato il set decisivo con un colpo vincente in risposta a un ace di Sinner. La partita si è svolta sotto il sole del Qatar, con il pubblico che ha applaudito entrambe le prestazioni. Ora, Sinner si concentrerà sul prossimo torneo in programma.

Alcaraz vince in rimonta contro Khachanov e domani sfida Rublev. DOHA (QATAR) - Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik e ha salutato Doha. L'azzurro ha ceduto ai quarti di finale contro il giovane tennista ceco al terzo set e ha lasciato "anzitempo" il "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). L'altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, contro il 20enne Mensik, numero 16 del ranking Atp e sesta forza del seeding, si è arreso col punteggio di 7-6 (3) 2-6 6-3. In semifinale Menisk sfiderà il francese Arthur Fils, oggi vincitore contro il ceco Jiri Lehecka con lo score di 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finale

