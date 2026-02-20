ATP di Doha Sinner eliminato ai quarti da Mensik | come può cambiare il Ranking Mondiale

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti dell’ATP di Doha, a causa di una prestazione sottotono del tennista italiano. Il match si è concluso con la vittoria del giovane ceco, numero 16 del ranking mondiale, che ha approfittato di alcuni errori di Sinner nel secondo set. L’azzurro ha tentato di reagire, ma non è riuscito a invertire il risultato. La sconfitta potrebbe influenzare la sua posizione nella classifica mondiale, che resta ancora molto aperta. Ora, Sinner si concentra sui prossimi tornei.

Doha – Jannik Sinner eliminato dall’Atp di Doha. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, giovedì 19 febbraio, dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, nei quarti di finale del torneo 500 qatariota. Mensik si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 2-6, 6-3 in due ore e 12 minuti di gioco. Per Sinner si tratta della seconda eliminazione consecutiva dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open. Jannik Sinner eliminato dall’Atp di Doha, ma quanti punti perde nel ranking Atp? Giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, in tre set nei quarti di finale del torneo 500 qatariota, trovando così la seconda eliminazione consecutiva dopo la semifinale persa contro Djokovic agli Australian Open.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

