Atletica Nel gran prix di cross csi disputato al campo dell’acciaiolo a scandicci Raffica di medaglie e di piazzamenti per i Gas Runners Massa Lazzarotti incontenibile

Il Gran Prix di cross Csi si è svolto al campo dell’Acciaiolo a Scandicci, dove i Gas Runners Massa hanno dominato la gara. L’atleta Lazzarotti ha conquistato una vittoria convincente, portando a casa una medaglia d’oro. La squadra ha ottenuto numerosi piazzamenti tra i primi posti, dimostrando grande determinazione e preparazione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, creando un clima di sfida intensa. La prova è stata un banco di prova importante per i giovani talenti locali.

I Gas Runners Massa impazzano nella corsa campestre. I portacolori del team apuano hanno mostrato talento e valore a Scandicci in occasione dell’ultima prova del Gran Prix di cross Csi al campo dell’Acciaiolo. Gli atleti allenati dalla coach Vittoria Bertelloni hanno fatto incetta di podi e piazzamenti. Indomito e velocissimo un fortissimo Luca Lazzarotti stravince tra gli Esordienti C nei 200 metri. Negli Esordienti B buona gara per Federico Corradi che non demorde sino alla fine nei 400 metri. Nel raggruppamento A (atleti anno 201415) Lorenzo Grazzini, su un percorso di 800 metri, si distingue con una corsa incalzante chiudendo al 16° gradino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, Nel gran prix di cross csi disputato al campo dell’acciaiolo a scandicci. Raffica di medaglie e di piazzamenti per i Gas Runners Massa, Lazzarotti incontenibile Leggi anche: Atletica: gas runners massa sugli scudi Nel gran Prix di cross disputato ad altopascio. Trionfa Lazzarotti, prova eroica di Della Bona che perde una scarpa ma arriva al traguardo Leggi anche: Atletica Raffica di successi e di ottimi piazzamenti per i portacolori dell’Asd Gas Runners. I fratelli Lazzarotti dettano legge. Pucci trionfa a Santa Margherita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taekwondo, ecco chi sono le giovani Fenici di Terracina che hanno illuminato il Grand Prix di Tirana; Atletica Vomano: risultati di spessore nel weekend tra strada, cross e pista; Atletica Winner Foligno protagonista a Terni tra maratona, mezza e Family Run; QUELLI DELL’ALBA ROAD RUNNERS GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA SCIOT&VNOT 2026 CON OLTRE 30 ATLETI. Atletica, Nel gran prix di cross csi disputato al campo dell’acciaiolo a scandicci. Raffica di medaglie e di piazzamenti per i Gas Runners Massa, Lazzarotti incontenibileI Gas Runners Massa impazzano nella corsa campestre. I portacolori del team apuano hanno mostrato talento e valore a ... sport.quotidiano.net Atletica: gas runners massa sugli scudi Nel gran Prix di cross disputato ad altopascio. Trionfa Lazzarotti, prova eroica di Della Bona che perde una scarpa ma arriva al traguardoCome da copione gli alfieri della Gas Runners Massa, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, hanno mostrato le proprie doti ... sport.quotidiano.net Verona Run Marathon is just 9 months away! The streets of Verona, still filled with the energy and color of the Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon, await all the runners for the next finish line. Learn more at www.veronarunmarath - facebook.com facebook