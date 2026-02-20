Atitech | +180M€ nel 2025 330 assunzioni e un hub in Arabia Saudita
Atitech ha annunciato di aver raggiunto un fatturato di 180 milioni di euro nel 2025, grazie a una crescita significativa. La compagnia pianifica di creare 330 nuovi posti di lavoro entro l’anno e di aprire un nuovo centro di manutenzione in Arabia Saudita. Questi investimenti puntano a rafforzare la presenza internazionale e a migliorare i servizi di assistenza aeronautica. La strategia di espansione mira a consolidare il ruolo dell’azienda nel settore globale.
Atitech Raddoppia la Rotta: Crescita Record, Nuove Assunzioni e l’Ambizione di un Hub Globale. Il settore della manutenzione aeronautica italiana è in piena espansione, trainato da aziende come Atitech, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 180 milioni di euro. L’azienda prevede un significativo aumento dell’organico con nuove assunzioni a Fiumicino e Olbia, oltre allo sviluppo di un importante hub in Arabia Saudita grazie a collaborazioni strategiche con Airbus e società degli Emirati Arabi. Un Volo di Crescita: Atitech Consolida la Sua Posizione. Atitech, protagonista della manutenzione aerea sia in Italia che all’estero, ha registrato un 2025 particolarmente positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Arabia Saudita: eseguite 347 condanne a morte nel 2025
Leggi anche: Due nuovi PLE WWE in Arabia Saudita nel 2026Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Aeronautica, settore manutenzione aerei di Atitech in crescita: nuove assunzioniAtitech cresce con 180 milioni di fatturato e nuovi hub. Piano di assunzioni per specialisti e giovani talenti: ecco come l’azienda decolla ... quifinanza.it
Manutenzione aeronautica, per Atitech assunzioni e contratti internazionaliNuovi accordi internazionali, cento nuove assunzioni a Fiumicino, e un orizzonte che guarda a un’ulteriore crescita. Il settore delle manutenzioni aeree funziona e a ritagliarsi un ruolo di primo pian ... msn.com
L'Arabia Saudita ha sospeso i lavori di costruzione del Mukaab, l'enorme grattacielo a forma di cubo che sarebbe dovuto sorgere nella capitale Riyad. Perché - facebook.com facebook
Buongiorno da @ROBZIK. Oggi inizia il ramadan in Arabia Saudita x.com