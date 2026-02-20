Atitech | +180M€ nel 2025 330 assunzioni e un hub in Arabia Saudita

Atitech ha annunciato di aver raggiunto un fatturato di 180 milioni di euro nel 2025, grazie a una crescita significativa. La compagnia pianifica di creare 330 nuovi posti di lavoro entro l’anno e di aprire un nuovo centro di manutenzione in Arabia Saudita. Questi investimenti puntano a rafforzare la presenza internazionale e a migliorare i servizi di assistenza aeronautica. La strategia di espansione mira a consolidare il ruolo dell’azienda nel settore globale.

Atitech Raddoppia la Rotta: Crescita Record, Nuove Assunzioni e l'Ambizione di un Hub Globale. Il settore della manutenzione aeronautica italiana è in piena espansione, trainato da aziende come Atitech, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 180 milioni di euro. L'azienda prevede un significativo aumento dell'organico con nuove assunzioni a Fiumicino e Olbia, oltre allo sviluppo di un importante hub in Arabia Saudita grazie a collaborazioni strategiche con Airbus e società degli Emirati Arabi. Un Volo di Crescita: Atitech Consolida la Sua Posizione. Atitech, protagonista della manutenzione aerea sia in Italia che all'estero, ha registrato un 2025 particolarmente positivo.

