Atelier Alzheimer per gli anziani
L’atelier “Alzheimer” si svolge nella sede della Misericordia, dove ogni settimana si tengono quattro sessioni di laboratori creativi rivolti agli anziani con lievi problemi di memoria. Questi incontri offrono un’opportunità concreta per stimolare le capacità cognitive e mantenere attiva la mente delle persone più avanti con gli anni. Durante le attività, gli anziani si dedicano a dipingere, modellare e scrivere, sotto la guida di operatori specializzati. Le iniziative sono rivolte a migliorare il benessere quotidiano e favorire l’integrazione sociale.
Nella sede della Misericordia si tengono per quattro giorni alla settimana i laboratori creativi per anziani affetti da decadimento cognitivo in fase iniziale. Gli "Atelier Alzheimer" sono gestiti dalla Cooperativa Nomos mentre la Misericordia di Montale mette a disposizione lo spazio e si occupa anche di andare a prendere e riportare a casa gli anziani. Nel salone si alternano due gruppi composti da dieci persone ciascuno seguiti da due operatori e da una psicologa della cooperativa Nomos. Le persone che partecipano sono indicate dal servizio di geriatria della Usl di Pistoia, con un vaucher che copre le spese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Atelier Alzheimer di Rassina è pienamente operativoL’Atelier Alzheimer di Rassina ha aperto i battenti e ora funziona a pieno regime.
Atelier Alzheimer di Rassina. Funziona il nuovo servizio a disposizione delle famiglieSta funzionando a pieno ritmo l’Atelier Alzheimer di Rassina, un nuovo servizio che offre supporto alle famiglie dei pazienti.
Siena, inaugurato l’Atelier Alzheimer: arte e creatività per tenere accesa la memoria
Argomenti discussi: Atelier . Alzheimer per gli anziani; Smog e rischio Alzheimer, uno studio svela il legame; Fili di memoria: in Valdarno un nuovo centro servizi integrato per Alzheimer e demenze; Alzheimer e demenza sei settimane di esercizi per ridurre il rischio.
Il primo Atelier Alzheimer aperto in Toscana festeggia i 13 anniPromosso da Nomos, è sempre attivo, il martedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12 al centro sociale Meoste. Finora ha accolto oltre 100 ospiti Bagno a Ripoli, 18 marzo 2025 - E' stato il primo in ... lanazione.it
Raddoppia l'Atelier Alzheimer: aumentano le richieste di assistenza per persone con demenzaAumentano le richieste di assistenza, l'Atelier Alzheimer raddoppia. A Montale nasce un nuovo gruppo del laboratorio ideato dalla cooperativa Nomos per offrire un punto di riferimento dedicato e speci ... valdinievoleoggi.it
Abbiamo letto un articolo sul mese di febbraio e preparato le ghirlande di San Valentino! Vuoi saperne di più su Atelier Alzheimer Contattaci! [email protected] 055 6510477 https://bit.ly/3ZgKNQt Ti aiutiamo ad aiutare! - facebook.com facebook
Alzheimer e aria inquinata: cosa dice lo studio che ha seguito 28 milioni di persone per 18 anni x.com