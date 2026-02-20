Atalanta-Napoli | l' X è atteso da 11 anni e occhio a Krstovic

L’Atalanta e il Napoli si sfidano oggi, e l’X manca da 11 anni. L’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 2012, e da allora i nerazzurri hanno sempre perso o vinto. I bergamaschi puntano su Krstovic, che nel 2026 potrebbe fare la differenza. La partita si prospetta intensa, con entrambe le formazioni determinate a interrompere questa lunga serie negativa. I tifosi sono pronti a sostenere le proprie squadre, mentre gli occhi sono puntati sui duelli in campo.

Pareggio, questo sconosciuto: non c'è traccia di "X" da undici anni a questa parte nei confronti tra Atalanta e Napoli in Serie A. Più in generale, uno solo degli ultimi 21 incroci si è concluso in parità, con il bilancio complessivo che sorride agli azzurri, vincenti in 12 occasioni contro gli 8 successi dei nerazzurri. Per questo lo studio MyCombo di SisalTipster non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi della parità al termine dei 90': una delle due formazioni riuscirà ancora a una volta a imporsi sull'altra. Si parte da qui e si passa poi all'analisi delle reti. Considerando che tutte le ultime 15 sfide si sono concluse con almeno due reti totali, l'analisi prevede un range di gol compreso tra due e cinque.