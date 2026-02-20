Astigiano | Impianto cibo animali a rischio TAR sospende i lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di fermare temporaneamente i lavori dell’impianto per il cibo degli animali a Castagnole delle Lanze, innescando una disputa tra chi difende l’installazione e chi solleva dubbi sulla sua compatibilità ambientale. La causa principale riguarda le preoccupazioni per l’impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute del territorio, che hanno portato i residenti a chiedere un’analisi più approfondita. La sospensione riguarda le operazioni di costruzione, mentre si valuta come procedere. La vicenda continua a dividere la comunità locale.

Castagnole delle Lanze, la Lotta per l'Impianto del Cibo per Animali: Tra Lavoro, Ambiente e Dubbi sulla Pianificazione. Un progetto per un impianto di produzione di cibo per animali nella Valle Tanaro, a Castagnole delle Lanze, provincia di Asti, è al centro di una controversia che coinvolge l'amministrazione comunale, l'azienda Cerere Spa e i cittadini. La vicenda, culminata in una sospensione dei lavori decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), solleva interrogativi sulla pianificazione urbanistica, la tutela del paesaggio e la reale opportunità di sviluppo occupazionale. Un Contesto di Tensioni e Ricorsi Legali.