Astigiano | Impianto cibo animali a rischio TAR sospende i lavori

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di fermare temporaneamente i lavori dell’impianto per il cibo degli animali a Castagnole delle Lanze, innescando una disputa tra chi difende l’installazione e chi solleva dubbi sulla sua compatibilità ambientale. La causa principale riguarda le preoccupazioni per l’impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute del territorio, che hanno portato i residenti a chiedere un’analisi più approfondita. La sospensione riguarda le operazioni di costruzione, mentre si valuta come procedere. La vicenda continua a dividere la comunità locale.

Castagnole delle Lanze, la Lotta per l’Impianto del Cibo per Animali: Tra Lavoro, Ambiente e Dubbi sulla Pianificazione. Un progetto per un impianto di produzione di cibo per animali nella Valle Tanaro, a Castagnole delle Lanze, provincia di Asti, è al centro di una controversia che coinvolge l’amministrazione comunale, l’azienda Cerere Spa e i cittadini. La vicenda, culminata in una sospensione dei lavori decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), solleva interrogativi sulla pianificazione urbanistica, la tutela del paesaggio e la reale opportunità di sviluppo occupazionale. Un Contesto di Tensioni e Ricorsi Legali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Impianto eolico 'New Green Orta Nova', il Tar sospende l'occupazione d'urgenza dei terreni della Italvini

Leggi anche: Salerno, Tar sospende chiusura sala giochi: “Rischio economico concreto"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Impianto per la produzione di cibo per animali in Valle Tanaro, Castagnole Attiva: Le domande che attendono rispostaRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Castagnole Attiva Nel numero di dicembre de La Voce, l’Amministrazione Comunale di Castagnole delle Lanze ... atnews.it