Assemblea LBA | utenti LBATV aumentati del 59%

L’assemblea dei club di Serie A si è tenuta all’Inalpi Arena di Torino, dove si è evidenziato un aumento del 59% degli utenti di LBATV. La crescita si deve all’introduzione di nuovi contenuti e a campagne di marketing mirate, che hanno attirato più spettatori online. Durante l’incontro, i dirigenti hanno anche discusso strategie per migliorare la sostenibilità finanziaria delle squadre. La riunione si è conclusa con l’accordo di sviluppare ulteriormente le piattaforme digitali.

All’Inalpi Arena di Torino si è riunita l’assemblea dei club di Serie A, mettendo a fuoco elementi chiave legati all’equilibrio economico-finanziario, al controllo dei compensi e alle prospettive di sviluppo per l’assetto statutario e per la piattaforma mediatica di riferimento. L’incontro ha previsto confronti con la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, accompagnati da una serie di valutazioni condivise con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) sul tema della trasparenza degli emolumenti e su possibili aggiornamenti degli indici di indebitamento.🔗 Leggi su Mondosport24.com

