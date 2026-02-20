Assemblea LBA | utenti LBATV aumentati del 59%

L’assemblea dei club di Serie A si è tenuta all’Inalpi Arena di Torino, dove si è evidenziato un aumento del 59% degli utenti di LBATV. La crescita si deve all’introduzione di nuovi contenuti e a campagne di marketing mirate, che hanno attirato più spettatori online. Durante l’incontro, i dirigenti hanno anche discusso strategie per migliorare la sostenibilità finanziaria delle squadre. La riunione si è conclusa con l’accordo di sviluppare ulteriormente le piattaforme digitali.

All’Inalpi Arena di Torino si è riunita l’assemblea dei club di Serie A, mettendo a fuoco elementi chiave legati all’equilibrio economico-finanziario, al controllo dei compensi e alle prospettive di sviluppo per l’assetto statutario e per la piattaforma mediatica di riferimento. L’incontro ha previsto confronti con la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, accompagnati da una serie di valutazioni condivise con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) sul tema della trasparenza degli emolumenti e su possibili aggiornamenti degli indici di indebitamento.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Assemblea LBA: utenti LBATV aumentati del 59% Leggi anche: Scopri i protagonisti del LBA Showtime Game annunciati e Gazzoli Leggi anche: LBATV, offerta del 40% sull’abbonamento per 12 mesi con la “Holidays Promo” fino al 5 gennaio 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È nata LBATV: tutte le partite del campionato italiano di basket in streamingÈ nata LBATV, una piattaforma che trametterà in streaming tutte le partite del campionato italiano. E' quanto ha deciso l'assemblea della Lega basket: in conformità con quanto previsto dal decreto ... gazzetta.it Centro Servizi per i Giovani | Avviso Si informano gli utenti che oggi, mercoledì 11 febbraio, il Centro Servizi per i Giovani potrebbe essere chiuso dalle 12.00 alle 16.00 per assemblea sindacale informagiovaniroma.it/centro-servizi… x.com Avviso agli utenti dell'A 18 A seguito degli eventi emergenziali a causa del ciclone Harry che hanno, in maniera significativa, interessato i territori dei comuni ricadenti *tra il casello di Roccalumera e il casello di Giardini Naxos, l’Assemblea Regionale Siciliana - facebook.com facebook