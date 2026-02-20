Assemblea annuale Legacoop faccia a faccia con la Regione | Più ascolto e regole nuove per gli appalti

Durante l’assemblea annuale di Legacoop, si è svolto un incontro diretto con la Regione, innescando un dibattito sui cambiamenti necessari per il settore. Il presidente ha chiesto un ascolto più attento e regole più chiare, in particolare sugli appalti pubblici. All’evento hanno partecipato oltre 250 rappresentanti delle province di Ravenna e Rimini, che hanno discusso di valori come democrazia e pari opportunità. La discussione si è concentrata anche sulle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne.

I vertici della cooperazione romagnola chiamano a raccolta istituzioni e imprese: dal nodo del personale ai rischi dei dazi Usa Un confronto a tutto campo sui "Valori contemporanei" della cooperazione, a partire da democrazia, pari opportunità e partecipazione, con un richiamo esplicito alle celebrazioni dell'ottantesimo del voto alle donne: più di 250 cooperatrici e cooperatori delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena si sono riuniti oggi al Teatro Rasi per l'assemblea annuale di Legacoop Romagna. A ritrovarsi è stato un distretto che associa 352 cooperative e oltre 320 mila soci, con più di 28mila occupati e un valore della produzione che supera gli 8 miliardi di euro.