Asini cani e… scuola | Godega anticipa la Fiera con 300 bambini

Godega di Sant’Urbano ha organizzato un evento speciale per coinvolgere i bambini, portando asini, cani e attività didattiche nelle scuole. La causa è l’anticipazione della tradizionale Fiera, che si terrà tra qualche giorno. Circa 300 studenti hanno partecipato a laboratori pratici e incontri con gli animali, rendendo l’atmosfera vivace e educativa. Questa iniziativa ha permesso ai più giovani di conoscere da vicino gli animali e le tradizioni locali, creando un ponte tra scuola e festa. L’evento si è svolto negli spazi scolastici e ha riscosso grande interesse tra studenti e insegnanti.

Godega di Sant'Urbano: un'Arca didattica invade le scuole, tra asini, laboratori e l'anteprima dell'Antica Fiera. Godega di Sant'Urbano, nel cuore del Veneto, si prepara ad un'esperienza educativa insolita: da lunedì 23 febbraio, circa 300 bambini delle scuole primarie e dell'infanzia saranno coinvolti in un progetto che porta il mondo animale direttamente tra i banchi di scuola, anticipando l'atmosfera dell'imminente Antica Fiera. L'iniziativa, giunta a un'edizione consolidata, mira a promuovere un rapporto consapevole e rispettoso con gli animali attraverso laboratori didattici e un originale metodo di trasporto scolastico. A scuola sugli asini: i bambini vanno a lezione su degli speciali bus a quattro zampeGODEGA - Puntuali, alle 7.30 lunedì, i due Quattro Zampe Bus sono partiti alla volta della scuola primaria di Godega di Sant'Urbano. Già, perché ieri mattina (24 febbraio) i bambini della scuola ...