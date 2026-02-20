Ascolti tv giovedì 19 febbraio | Don Matteo 15 Striscia la notizia Piazzapulita

Da tpi.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 19 febbraio 2026, Don Matteo 15 ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, diventando il programma più visto della serata. La fiction di Rai 1 ha conquistato circa 4 milioni di spettatori con uno share del 18%, battendo Striscia la Notizia e Piazzapulita. La forte presenza di pubblico si spiega anche con la presenza di numerosi fan della serie, che hanno scelto di seguire l’episodio in prima serata. I dati dell’Auditel confermano la preferenza per il genere fiction tra il pubblico italiano.

Ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, giovedì 19 febbraio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue nation. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv gioved236 19 febbraio don matteo 15 striscia la notizia piazzapulita
© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 19 febbraio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Piazzapulita

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 12 febbraio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Piazzapulita

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 22 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Piazzapulita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi; Ascolti tv lunedì 18 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e Principe Libero; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 19 febbraio in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 19 Febbraio, in prima serata.

ascolti tv giovedì 19Ascolti tv ieri 19 febbraio 2026: share tv e dati AuditelEcco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata giovedì 19 febbraio 2026. Su Rai 1 il grande sport con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura ha ... mam-e.it

ascolti tv giovedì 19Stasera in TV, programmi e film di giovedì 19 febbraio in prima serataAncora le Olimpiadi di Milano Cortina in prima serata, ma anche grandi fiction di successo, show e cinema: ecco cosa c’è in TV stasera, giovedì 19 febbraio 2026 ... msn.com