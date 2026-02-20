Ascolti tv giovedì 19 febbraio | Don Matteo 15 Striscia la notizia Piazzapulita
Giovedì 19 febbraio 2026, Don Matteo 15 ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, diventando il programma più visto della serata. La fiction di Rai 1 ha conquistato circa 4 milioni di spettatori con uno share del 18%, battendo Striscia la Notizia e Piazzapulita. La forte presenza di pubblico si spiega anche con la presenza di numerosi fan della serie, che hanno scelto di seguire l’episodio in prima serata. I dati dell’Auditel confermano la preferenza per il genere fiction tra il pubblico italiano.
Ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue nation. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
La stagione in corso di Don Matteo riporta al centro della scena la bellezza senza tempo di Spoleto, ormai diventata parte integrante del racconto. Piazza Duomo si conferma location principale, con la canonica e la facciata della caserma ricavata nel Palazzo - facebook.com facebook
Ne abbiamo viste di tutti i colori e sapori questa sera... Ma non è finita qui. Ne succederanno veramente delle belle nell'ottava puntata! Eh già... Ci rivediamo dopo la pausa sanremese #DonMatteoFamily! #DonMatteo15 x.com