Ascolti TV | Giovedì 19 Febbraio 2026

Da davidemaggio.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha attirato circa 4 milioni di spettatori, raggiungendo il 20% di share. La serie, che vede protagonista Terence Hill, ha riscosso grande successo grazie alle sue storie di solidarietà e ai personaggi affezionati. La puntata ha visto anche un episodio ambientato nel cuore della campagna toscana, con scene girate nella zona di Chiusi. La trasmissione ha mantenuto un buon ritmo, confermando il suo pubblico fedele. La serata si è conclusa con una buona affluenza di telespettatori.

Nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15  interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Striscia la Notizia conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Mission: Impossible – Rogue Nation  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Europa League – Celtic-Stoccarda  ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 19 febbraio 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 19 Febbraio 2026

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 19 febbraio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Piazzapulita

Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 5 Febbraio 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi; Ascolti tv lunedì 18 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e Principe Libero; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 19 febbraio in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 19 Febbraio, in prima serata.

Ascolti tv ieri 19 febbraio 2026: share tv e dati AuditelEcco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata giovedì 19 febbraio 2026. Su Rai 1 il grande sport con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura ha ... mam-e.it

ascolti tv giovedì 19Stasera in TV, programmi e film di giovedì 19 febbraio in prima serataAncora le Olimpiadi di Milano Cortina in prima serata, ma anche grandi fiction di successo, show e cinema: ecco cosa c’è in TV stasera, giovedì 19 febbraio 2026 ... msn.com