Ascolti TV | Giovedì 19 Febbraio 2026 Don Matteo vince facile ma cala 21.9% Striscia chiude mestamente 10.3% il Pattinaggio Artistico al 10.2%

Giovedì 19 febbraio 2026, Don Matteo ha conquistato il pubblico su Rai1, attirando 3,6 milioni di spettatori e raggiungendo il 21,9% di share. La serie, che ha avuto il suo picco di ascolti, ha comunque registrato un calo rispetto alle puntate precedenti. Di contro, Striscia la Notizia su Canale 5 ha chiuso con un modesto 10,3%, mentre il Pattinaggio Artistico ha attirato il 10,2% di spettatori. La serata ha mostrato come i programmi più seguiti abbiano visto una flessione rispetto alle settimane scorse.

Nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.025.000 spettatori pari al 10.2% con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %.