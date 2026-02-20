Ascolti TV Giovedì 19 Febbraio 2026 | Don Matteo 15 Leader con il 21,9% male Olimpiadi e Striscia

Giovedì 19 febbraio 2026, Don Matteo 15 ha conquistato il pubblico con il 21,9% di share, portando a casa il primo posto tra i programmi serali. La serie, in onda su Rai1, ha attirato circa 3,6 milioni di spettatori, grazie a una trama avvincente e personaggi familiari. In questa stessa serata, le Olimpiadi e Striscia la Notizia hanno registrato risultati deludenti, con ascolti più bassi rispetto alle aspettative. La differenza tra i programmi mostra quanto il pubblico preferisca le storie di Don Matteo rispetto a eventi sportivi e programmi di intrattenimento.

Nella serata di giovedì 19 febbraio 2026, Don Matteo 15 su Rai1 si conferma leader assoluto con 3.633.000 spettatori e uno share del 21,9%. Su Canale5, Striscia la Notizia registra 1.479.000 spettatori con il 10,3% di share, mentre su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquistano 2.025.000 spettatori pari al 10,2%, trainate dal Pattinaggio Artistico. Su Italia1, il film Mission: Impossible – Rogue Nation tiene davanti alla tv 658.000 spettatori con il 3,9% di share. Su Rai3, dopo la presentazione ( 769.000 – 3,5% ), Splendida Cornice sale a 836.000 spettatori pari al 5,1%. Rete4, dopo la presentazione ( 605.