ascolti tv del 19 febbraio don matteo 15 non ha rivali gerry scotti vuole il podio

La serata televisiva del giovedì ha un solo protagonista Don Matteo, o meglio, Don Massimo (Raoul Bova). La fiction su Rai 1 è arrivata alla sua quindicesima stagione e ogni puntata fa il record di ascolti del palinsesto. Purtroppo per Striscia la Notizia su Canale 5 che non è mai riuscita a eguagliare Don Matteo 15. Anzi, ha spesso deluso nello share. Ma con l’appuntamento del 19 febbraio si è chiusa la stagione della prima serata. Vedremo se l’esperimento verrà ripetuto. Su Rai 2 le gare delle Olimpiadi invernali sono state protagoniste. Mentre su Rai 3 è tornata Splendida Cornice con ospiti Fabrizio Gifuni e Ambra Angiolini. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Ascolti tv del 5 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti trema

Leggi anche: Ascolti tv del 12 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti si difende

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti TV 18 febbraio 2026, chi ha vinto la sfida tra Fabrizio De André, principe libero e Una nuova vita; Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri 18 febbraio, chi ha vinto tra 'Una Nuova Vita' e 'Fabrizio De André - Principe libero'; Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi.

Ascolti tv ieri 19 febbraio 2026: share tv e dati AuditelEcco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata giovedì 19 febbraio 2026. Su Rai 1 il grande sport con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura ha ... mam-e.it

Ascolti TV 19 febbraio 2026, chi ha vinto la sfida tra Fabrizio De André, principe libero e Una nuova vitaMercoledì 19 febbraio 2026, la prima serata ha visto confrontarsi su Rai1 il biopic Fabrizio De André, principe libero con Luca Marinelli e su Canale5 ... fanpage.it

La stagione in corso di Don Matteo riporta al centro della scena la bellezza senza tempo di Spoleto, ormai diventata parte integrante del racconto. Piazza Duomo si conferma location principale, con la canonica e la facciata della caserma ricavata nel Palazzo - facebook.com facebook

Ne abbiamo viste di tutti i colori e sapori questa sera... Ma non è finita qui. Ne succederanno veramente delle belle nell'ottava puntata! Eh già... Ci rivediamo dopo la pausa sanremese #DonMatteoFamily! #DonMatteo15 x.com