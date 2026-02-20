Ascolti tv 19 febbraio 2026 sfida tra Rai e Mediaset
Il dato sugli ascolti tv del 19 febbraio 2026 mostra che Don Matteo 15 ha raggiunto il 21,9% di share, battendo la concorrenza. La serie con Terence Hill ha attirato un vasto pubblico, mentre Striscia la Notizia ha chiuso con ascolti più bassi rispetto alle serate precedenti. La sfida tra Rai e Mediaset si fa sempre più intensa, con programmi che si contendono la prima posizione. I dati di questa sera indicano chiaramente quale rete ha dominato, lasciando pochi dubbi sulla preferenza degli spettatori.
Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Don Matteo 15 al 21,9%, Striscia chiude. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Giovedì 19 febbraio 2026 è nel segno di Don Matteo 15: la fiction di Rai1 conquista la prima serata con 3.633.000 spettatori e il 21,9% di share, confermandosi imbattibile nel suo slot anche in una fase avanzata di stagione. La puntata-evento, con il matrimonio di Natalina e Cecchini, rafforza il legame con il pubblico affezionato e permette alla rete ammiraglia Rai di staccare nettamente tutte le proposte della concorrenza.🔗 Leggi su Novella2000.it
