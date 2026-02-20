Ascoltate fate girare la voce | ho un amico nero gay ed ebreo il razzismo e l’Argentina da Fernandez a Prestianni

Pablo Alabarces ha scritto, due anni fa, un articolo sul Diario che descriveva un episodio simile a quello di Vinicius Jr. e Prestianni. L’autore evidenziava come il razzismo in Argentina spesso si manifesta attraverso atteggiamenti subdoli e stereotipi radicati. La riflessione si concentra sulla cultura locale e sui pregiudizi ancora presenti nel paese. Questa analisi aiuta a capire meglio le dinamiche sociali che alimentano le tensioni attuali. La questione del razzismo in Argentina resta un tema caldo, con molte opinioni contrastanti.

A proposito del presunto atteggiamento razzista dell'argentino Prestianni nei confronti di Vinicius jr, e delle molteplici polemiche scaturite in seguito, può essere particolarmente opportuno rileggere questa approfondita riflessione del sociologo argentino Pablo Alabarces, pubblicata un paio di anni fa sul Diario in occasione di un episodio simile. ossia il coro razzista degli argentini nei confronti dei francesi – dopo la finale Mondiale – pubblicato sui social dal centrocampista argentino Enzo Fernandez (episodio di razzismo evidentemente ricorrente, per i motivi che Alabarces ha provato a spiegare in questo stesso articolo).